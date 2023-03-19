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Псаки дебютировала с собственным политическим телешоу

Игнат Далакян
19:56 19.03.2023
В эфир своей программы Джен Псаки пригласила лидера демократического меньшинства палаты представителей Хакима Джеффриса.
Псаки дебютировала с собственным политическим телешоу
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Globallookpress
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Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дебютировала с собственным политическим ток-шоу на телевидении США.

Дебют Псаки состоялся на телеканале MSNBC, в эфир которого она пригласила лидера Палаты представителей США от демократической партии Хакима Джеффриса. В авторской программе бывшего пресс-секретаря Белого дома также приняли участие губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер и мэр Нью-Йорка Эрика Адамса. У последнего Джен Псаки взяла интервью в городском метро.

Срок полномочий на посту пресс-секретаря Белого дома у Джен Псаки закончился в мае прошлого года. На своей должности она проработала почти полтора года.

Ранее Российская Федерация включила в список персональных санкций экс-представителя Белого дома Джен Псаки. Согласно опубликованному на сайте МИД РФ списку, ей запрещен въезд в Россию. В этом списке персональных ограничений всего вошли 963 граждан США.

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