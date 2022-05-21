В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байдену, Псаки, Блинкену и еще 960 гражданам США запретили въезд в Россию

Анна Касаткина
14:47 21.05.2022
Список из 963 имен опубликован на сайте МИД России.
Байдену, Псаки, Блинкену и еще 960 гражданам США запретили въезд в Россию
© Фото: Jim LoScalzo, CNP, Consolidated News Photos, globallookpress
Читайте нас на:

Россия ввела персональные санкции, включая запрет на въезд в РФ, против 963 гражданин США. В черный список, в том числе, попали президент Соединенных Штатов Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и бывший представитель Белого дома Джен Псаки.

Список из 963 имен опубликован на сайте МИД России. Помимо упомянутых лиц в него внесены вице-президент США Камала Харрис, сын американского лидера Хантер Байден, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, министр обороны Ллойд Остин, лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси, бывший госсекретарь Майкл Помпео.

В списке также оказались актер Морган Фриман, который, как уточняется, в 2017 году записал ролик «с обвинением России в заговоре против США» и основатель Meta* Марк Цукерберг за деятельность своей корпорации.

Россия также ввела ответные меры на объявленные канадскими властями антироссийские санкции. Они затронут двадцать шесть граждан страны.

*Meta Platfoms Inc. - организация, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:47 В стране и мире
Байдену, Псаки, Блинкену и еще 960 гражданам США запретили въезд в Россию
14:19 В стране и мире
Видео
В Подмосковье двое взрослых и двое детей насмерть отравились газом
14:04 В стране и мире
Румыния может отказаться от «Евровидения» из-за скандала с оценками в пользу Украины
12:58 В стране и мире
В США заявили о всплеске дезертирства среди военных ВМС
11:28 Армия
Видео
Минобороны России сообщило о еще двух сбитых украинских Су-25
Популярное
Видео
ВКС РФ уничтожили у Одессы предназначенные для украинских националистов хранилища с топливом
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Опубликованы кадры выхода последней группы боевиков с «Азовстали»
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
Опубликованы кадры запуска ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с Плесецка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.