Байдену, Псаки, Блинкену и еще 960 гражданам США запретили въезд в Россию

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Россия ввела персональные санкции, включая запрет на въезд в РФ, против 963 гражданин США. В черный список, в том числе, попали президент Соединенных Штатов Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и бывший представитель Белого дома Джен Псаки.

Список из 963 имен опубликован на сайте МИД России. Помимо упомянутых лиц в него внесены вице-президент США Камала Харрис, сын американского лидера Хантер Байден, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон, министр обороны Ллойд Остин, лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси, бывший госсекретарь Майкл Помпео.

В списке также оказались актер Морган Фриман, который, как уточняется, в 2017 году записал ролик «с обвинением России в заговоре против США» и основатель Meta* Марк Цукерберг за деятельность своей корпорации.

Россия также ввела ответные меры на объявленные канадскими властями антироссийские санкции. Они затронут двадцать шесть граждан страны.

*Meta Platfoms Inc. - организация, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, признана экстремистской на территории РФ.