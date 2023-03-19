Участники СВО пообщались со своими близкими из Сибири

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Военнослужащие Центрального военного округа-участники специальной военной операции впервые за долгое время смогли пообщались со своими близкими, проживающими в Сибири.

Телемост состоялся между военнослужащими, чьим пунктом постоянной дислокации является Кемеровская область, Кузбасс.

В ходе общения военнослужащие поблагодарили родных за поддержку и терпение, которые они проявляют ежедневно, пока они выполняют задачи по защите Отечества. Кроме того, участники спецоперации рассказали родным как у них дела, а также заверили, что все поставленные задачи будут выполнены, и вскоре их защитники вернуться домой.

Близкие во время встречи выразили признание военнослужащим за мужество, героизм и отвагу, которую они проявляют при выполнении боевых задач. Мамы и жены военнослужащих напомнили им, что их любят и ждут дома, рассказали о своей жизни, поделились последними новостями.

Практически с начала проведения специальной военной операции командованием Центрального военного округа регулярно организует телемосты между военнослужащими и их близкими. Основой целью таких мероприятие является поддержание боевого духа личного состава и информирование семей военнослужащих.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России по телемосту общались со своими близкими из Республики Тыва. Также для российских бойцов с небольшой концертной программой выступили артисты традиционного тувинского горлового пения.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.