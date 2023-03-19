В стране и мире Путин заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО Ирина Елагина О развитии сухопутных войск РФ Владимир Путин рассказал в эфире «Москва. Кремль. Путин». © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин высоко оценил развитие российских вооруженных сил и появление новых видов оружия в период с 2014 по 2022 годы. О новых системах вооружения глава государства рассказал «Москва. Кремль. Путин». «У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было», - рассказал Владимир Путин. Напомним, что гиперзвуковое оружие - уникальная разработка российского ВПК, среди образцов гиперзвукового оружия комплексы « Авангард» и «Кинжал» и крылатая ракета «Циркон». Ранее сообщалось, что в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» глава государства затронул тему причин специальной военной операции и подчеркнул, что у решения о начале СВО нет сослагательного наклонения.



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