Политолог Безпалько объяснил, в чем значение визита Путина в Мариуполь

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Первый визит президента РФ Владимира Путина в Мариуполь стал знаковым для всей страны и новых регионов, вошедших в состав России по итогам референдума. Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, рассказал «Звезде», в чем значимость поездки главы государства в Мариуполь.

«Визит президента России Владимира Владимировича Путина в Мариуполь является знаковым событием. Впервые лидер государства посещает территории, которые являются вновь приобретенными и закрепленными как неотъемлемая часть РФ. Безусловно, визит президента говорит о том, что Россия не собирается отказываться от этих территорий и будет оборонять их всеми силами. Ни о какой передаче этих территорий Украине, ни о каком заключении мира на условиях возвращения к границам 23 февраля 2022 года речи быть не может», - подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось о рабочей поездке Владимира Путина в Мариуполь, где президент посетил важные социальные объекты и пообщался с местными жителями. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по итогам встреч с горожанами Путин даст специальные поручения.



