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Опубликованы кадры проведения молебна-благословения военнослужащих ЦВО в зоне СВО

16:45 19.03.2023
Молельные мероприятия проводятся помощником командира воинской части по работе с верующими в перерывах между боевой работой российских военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России опубликовало кадры проведения молебна-благословения военнослужащих Центрального военного округа в районе проведения специальной военной операции РФ на Украине.

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО придерживающиеся православной конфессии участвуют в молебне-благословении перед отправкой на передовые позиции. Мероприятие проводит помощник командира воинской части по работе с верующими.

Молельные мероприятия проходят в скромных условиях военно-полевого быта, в перерывах между боевой работой. Полковой священник пользуется минимальным набором необходимых реликвий, чтоб священные ритуалы не мешали выполнению воинского долга.

Ранее мы показывали кадры передачи помощи на зону спецоперации от настоятеля Троицкого храма в Королеве. На линию соприкосновения были отправлены баня, коптер и многие необходимые для российских военнослужащих вещи.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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