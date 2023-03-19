Эксперт Горяной прокомментировал слухи о переименовании городов РФ на картах Китая

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Председатель Совета российских предпринимателей Северного Китая Михаил Горяной в беседе со «Звездой» прокомментировал слухи о якобы переименовании русских городов на картах Китая.

«Что касается вбросов по поводу китайских претензий. В 60-х годах, когда отношения Советского Союза и Китая были не на высоте, сформировалась немногочисленная шайка китайских фантастов, которые считали Китай возможным новым мировым гегемоном и рисовали самые фантастические конструкции. Их деятельность была полностью подавлена, разгромлена, а они сами уничтожены. Поэтому никто их не воспринимает всерьез. Сейчас же существуют определенные элементы, которые хотят достать некие несуществующие скелеты из шкафов и сфабриковать китайскую угрозу», - рассказал председатель Совета российских предпринимателей Северного Китая Михаил Горяной.

Эксперт напомнил, что исторически, в связи с торговлей, общением и постоянным перемещением в приграничных территориях русских и китайцев, сформировались китайские названия для русских городов для бытового удобства. Владивосток был Хайшенвай, Хабаровск был Боли, а Николаевск-на-Амуре - Мяоцзе. Картография всегда представлялась исключительно на русском, а в обиходе использовались исключительно китайские термины. Сейчас для описания конкретного топонима или города вначале идет русское название, а за ним в скобках китайское пояснение.

«В преддверии визита китайской делегации в Москву фейки в сети активизировались. Это означает, в первую очередь, что мы на правильном пути, и что западным странам и элитам невыгодно сотрудничество России и Китая. Поэтому все те, кто обслуживает их интересы, пытаются вбрасывать какие-то несуществующие инсинуации по поводу мнимой китайской угрозы», - заключил Горяной.

Ранее руководитель Центра исследований азиатско-тихоокеанского региона Сергей Санакоев в преддверии визита в российскую столицу председателя КНР Си Цзиньпина объяснил разницу между китайским и российским методом руководства. Согласно словам культуролога, руководители из Китая большое внимание уделяют личностным качествам собеседника.