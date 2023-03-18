Культуролог Санакоев объяснил разницу между китайским и российским методом руководства

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В преддверии визита в Москву председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина руководитель Центра исследований азиатско-тихоокеанского региона Сергей Санакоев рассказал «Звезде» культурные особенности представителей Китая с точки зрения установления контактов и заключения договоренностей. По словам эксперта, предпочитают обращать внимание на личностные особенности собеседника, а не сухие цифры.

«Здесь надо понимать, что лучше общаться с руководителем на личностном уровне, демонстрируя ему человеческие качества. Для китайцев это гораздо важнее, чем выдержать все запятые в тексте контракта. Этим занимаются соответствующие службы», - рассказал культуролог.

По словам эксперта, в Китае принято торговаться. При определении цены китайские начальники исходят из взгляда партнеру в глаза, чтобы «прощупать», где еще тот может уступить.

«У наших руководителей это вызывает раздражение, они говорят, что китайцы пытаются хитрить. Ничего подобного! Просто садитесь спокойно и пробуйте тоже торговаться, отстаивать свои интересы и когда вы найдете ту золотую середину, как показывает китайский опыт, вы увидите, что эта цена более справедливая, отличается интересом ваших сторон, а не кого-либо третьего», - заключил эксперт.

Напомним, с 20 по 22 марта Си Цзиньпин посетит Москву по приглашению российского президента Владимира Путина. Ожидается, что главы государств в ходе встречи затронут вопросы двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.