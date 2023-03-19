Армия Армия Армия

МО РФ: российские бойцы уничтожили более 90 украинских боевиков на Красно-Лиманском направлении

14:33 19.03.2023
Вместе с тем военнослужащие уничтожили вражеские гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ «Гвоздика».
МО РФ: российские бойцы уничтожили более 90 украинских боевиков на Красно-Лиманском направлении
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили свыше 90 украинских националистов и самоходную гаубицу «Гвоздика» на Красно-Лиманском направлении.

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30», - сказал Конашенков.

Кроме того, на этом же направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесен удар живой силе и технике боевиков в районах населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской народной республики, а также Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

Ранее МО РФ сообщило, что российские бойцы сорвали попытку атаки украинских боевиков под Новодаровкой.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:33 Армия
МО РФ: российские бойцы уничтожили более 90 украинских боевиков на Красно-Лиманском направлении
14:15 В стране и мире
Видео
Блогер-сыроед арестован на два месяца по делу об истязании младенца
12:25 Армия
Видео
Конструктор Вильнит рассказал, как операция «Бегемот» 1991 года стала спасением морских ядерных сил РФ
12:16 Спорт
Большунов выиграл скиатлон на чемпионате по лыжным гонкам в Тюмени
11:17 В стране и мире
The Hill: встреча глав РФ и Китая стала вызовом Вашингтону и его союзникам
Популярное
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.