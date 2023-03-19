Армия МО РФ: российские бойцы уничтожили более 90 украинских боевиков на Красно-Лиманском направлении Вместе с тем военнослужащие уничтожили вражеские гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ «Гвоздика». © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда Читайте нас на: Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили свыше 90 украинских националистов и самоходную гаубицу «Гвоздика» на Красно-Лиманском направлении. «За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30», - сказал Конашенков. Кроме того, на этом же направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесен удар живой силе и технике боевиков в районах населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской народной республики, а также Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.



Ранее МО РФ сообщило, что российские бойцы сорвали попытку атаки украинских боевиков под Новодаровкой. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика