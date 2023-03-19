МО РФ: российские бойцы уничтожили более 90 украинских боевиков на Красно-Лиманском направлении
Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили свыше 90 украинских националистов и самоходную гаубицу «Гвоздика» на Красно-Лиманском направлении.
«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30», - сказал Конашенков.
Кроме того, на этом же направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесен удар живой силе и технике боевиков в районах населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской народной республики, а также Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.
Ранее МО РФ сообщило, что российские бойцы сорвали попытку атаки украинских боевиков под Новодаровкой.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.