МО РФ: в Херсонской области поражены два ангара с вооружением и техникой украинской теробороны

Склады с вооружением и техникой 122-й бригады теробороны располагались в районе населенного пункта Отрадокаменка.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Отрадокаменка Херсонской области. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За сутки было нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах. На Херсонском направлении были уничтожены до 20 украинских боевиков, три автомобиля и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Ранее расчеты 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и также склад боеприпасов украинских боевиков в районе Марьинки. Для передачи координат использовались разведсредства и тепловизоры.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов