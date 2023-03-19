«Аэрофлот» выполнит часть рейсов из Сочи, отмененных ранее из-за непогоды

В списке числятся рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Пермь и Екатеринбург.

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В компании «Аэрофлот» рассказали о планах выполнить несколько рейсов, ранее отмененных из-за низкой облачности и сильного тумана. Полеты запланированы на воскресенье 19 марта и понедельник 20 марта, как сообщает компания в своем Telegram-канале.

«В связи с временным улучшением погодных условий „Аэрофлот“ выполнит часть рейсов из Сочи для вывоза пассажиров», - цитирует сообщение 360.

«Аэрофлот» также перечислил рейсы, попавшие в список. Согласно сообщению, в Москву полетят три самолета, еще по одному отправятся в Санкт-Петербург , Пермь и Екатеринбург. Первый рейс состоится в 14:30.

Ранее «Аэрофлот» впервые открыл рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет. Церемония открытия первого рейса состоялась 26 ноября.