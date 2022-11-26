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«Аэрофлот» впервые открыл рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет

Игнат Далакян
08:29 26.11.2022
Церемония открытия первого рейса состоялась 26 ноября.
«Аэрофлот» впервые открыл рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет
© Фото: Paul Lakatos, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые в истории аэропорта Владивостока запустила оттуда прямые регулярные рейсы в Бангкок и на Пхукет.

Как сообщает RT, также 26 ноября в субботу состоялась церемония открытия первого рейса.

Ранее режим ограничения на полеты в 11 аэропортах Российской Федерации продлили до 3 декабря. В Росавиации авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

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