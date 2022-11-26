В стране и мире «Аэрофлот» впервые открыл рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет Игнат Далакян Церемония открытия первого рейса состоялась 26 ноября. © Фото: Paul Lakatos, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые в истории аэропорта Владивостока запустила оттуда прямые регулярные рейсы в Бангкок и на Пхукет. Как сообщает RT, также 26 ноября в субботу состоялась церемония открытия первого рейса. Ранее режим ограничения на полеты в 11 аэропортах Российской Федерации продлили до 3 декабря. В Росавиации авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Экспертное мнение и аналитика