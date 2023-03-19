В Кремле рассказали, что поездка Путина в штаб СВО в Ростове-на-Дону не была запланированной

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Поездка президента России Владимира Путина в штаб специальной военной операции в Ростове-на-Дону не планировалась. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя рабочий визит президента в Мариуполь.

«Эта поездка также не планировалась заранее. Эту поездку ни по линии администрации, ни по линии каких-то специальных служб, ни по линии министерства обороны никто заранее не планировал», - сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в штабе спецоперации работа ведется круглосуточно. По его словам, подобные сессии проходят там несколько раза сутки, и как раз к одной из них и приехал российский лидер. Более того, пресс-секретарь указал, что Путин выслушал достаточно обстоятельный доклад.

Напомним, Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, в ходе которой он осмотрел процесс восстановления города, объехав на автомобиле несколько его районов. Кроме того, глава государства провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.