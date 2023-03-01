ГД РФ рассмотрит поправки в УК РФ и КоАП, наказывающие за дискредитацию ВС РФ

Вячеслав Володин добавил, что также недопустима дискредитация добровольческих формирований, организаций и лиц, содействующих выполнению задач Вооруженными силами РФ.

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Штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы сроком до 15 лет будут применены к тем, кто дискредитирует участников специальной военной операции.

Вместе с тем, недопустима дискредитация добровольческих формирований, организаций и лиц, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Об этом написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он написал, что соответствующие поправки в УК РФ и КоАП внесены в ГД РФ 1 марта на рассмотрение.

«Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан. Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию <...>, недопустимы», - написал он в своем Telegram-канале.

Также наказание может быть в виде исправительных или принудительных работ до пяти лет.

В 2022 году в законопроект были внесены поправки Президента России о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию российских Вооруженных сил. Были добавлены статьи в УК РФ.

Также утрата российского гражданства может наступить в случае публичных призывов к действиям против территориальной целостности России, за участие в нежелательной НКО иностранной или международной принадлежности и за другие действия.