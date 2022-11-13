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Приобретенного гражданства смогут лишить за дискредитацию ВС РФ

Марина Крижановская
07:59 13.11.2022
Также утрата российского гражданства может наступить в случае публичных призывов к действиям против территориальной целостности России, за участие в нежелательной НКО иностранной или международной принадлежности и за другие действия.
Приобретенного гражданства смогут лишить за дискредитацию ВС РФ
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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В законопроект о гражданстве России поступила президентская поправка. Она предусматривает лишение российского подданства за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, за участие в нежелательной иностранной или международной НКО и за дискредитацию ее Вооруженных сил.

Добавлены статьи УК РФ:

284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»),

207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»,

280.1 («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»),

280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Поправки дополняют 24-ую статью законопроекта о гражданстве. Об этом сообщает РИА Новости. Соответствующий текст с внесенными поправками есть в распоряжении агентства.

Немногим ранее сообщалось, что Госдума приняла в I чтении законопроект о лишении гражданства за действия, угрожающие безопасности России. Это произойдет, если «в результате приема в гражданство РФ, гражданин совершил действия, создающие угрозу безопасности РФ, независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности РФ, и даты выявления факта совершения таких действий».

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