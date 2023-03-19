Песков сообщил, что поездка Путина в Мариуполь не была запланирована

Ожидалось, что президент посетит только жилой комплекс, остальные перемещения по городу запланированы не были.

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Вся поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь была спонтаной. Маршрут перемещений по городу также не был распланирован, ожидалось лишь посещение жилого комплекса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, ни общение с гражданами, ни поход в гости - этого не планировалось. Также абсолютно спонтанно президент посмотрел стелу, памятник героям Великой Отечественной войны, парк, который выходит на яхт-клуб. Перемещения по городу тоже были незапланированы... Не было запланировано также посещение филармонии. У Путина состоялась полноформатная рабочая поездка», - заявил Песков.

Визит Путина в штаб СВО в Ростове также не был запланированная заранее. Российский лидер прибыл в штаб во время одной из сессии докладов, добавил Песков.

Ранее Песков сообщил, что Путин даст поручения на основе вопросов, которые задавали ему жители Мариуполя. В основном они касались зарплат и российского гражданства.