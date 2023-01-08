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В пермском аэропорту самолет выкатился с ВПП в сугроб

Ирина Елагина
08:49 08.01.2023
По предварительным данным, никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал.
В пермском аэропорту самолет выкатился с ВПП в сугроб
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
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Самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в пермском аэропорту Большое Савино в воскресенье 8 января.

«Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 января, Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь - Москва, при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Пассажиры доставлены в аэровокзал. Борт на данный момент эвакуируют с полосы на стоянку воздушных судов», - сообщила пресс-служба аэропорта в Telegram-канале.

В Уральской транспортной прокуратуре пояснили, что инцидент произошел в 7:20. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Telegram, по предварительной информации «при выводе двигателей на режим взлета самолет повело в сторону и воздушное судно вышло передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на примыкающую к ней часть летного поля».

На место происшествия выехал пермский транспортный прокурор, организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров. Причины произошедшего устанавливаются.

По информации пресс-службы аэропорта, в настоящее время аэропорт закрыт, все рейсы как на вылет, так и на прилет, отменены «до момента освобождения ВПП».

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