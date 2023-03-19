Расчеты РСЗО «Град» сравняли с землей украинские позиции в зоне спецоперации

После нанесения удара расчет покинул позицию и перезарядил орудие в безопасном районе, после чего вновь выдвинулся для выполнения задач.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России показало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Южного военного округа (ЮВО) по уничтожению объектов и позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Боевой расчет РСЗО БМ-21 «Град» в ходе выполнения боевых задач по данным разведки нанес массированный удар по находящимся в заглубленных укрытиях скоплениям живой силы противника, а также уничтожил бронетехнику украинских националистов. После нанесения удара расчет покинул огневую позицию и перезарядил орудие в безопасном районе, после чего вновь выдвинулся для выполнения боевых задач по новым целям.

Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов и артиллерийскими передовыми наводчиками, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность ведения огня артиллеристов в круглосуточном режиме.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения ракетной системы залпового огня RM-70 производства Чехословакии высокоточным барражирующим боеприпасом.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.