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Расчеты РСЗО «Град» сравняли с землей украинские позиции в зоне спецоперации

12:55 19.03.2023
После нанесения удара расчет покинул позицию и перезарядил орудие в безопасном районе, после чего вновь выдвинулся для выполнения задач.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России показало видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Южного военного округа (ЮВО) по уничтожению объектов и позиций украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Боевой расчет РСЗО БМ-21 «Град» в ходе выполнения боевых задач по данным разведки нанес массированный удар по находящимся в заглубленных укрытиях скоплениям живой силы противника, а также уничтожил бронетехнику украинских националистов. После нанесения удара расчет покинул огневую позицию и перезарядил орудие в безопасном районе, после чего вновь выдвинулся для выполнения боевых задач по новым целям.

Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов и артиллерийскими передовыми наводчиками, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность ведения огня артиллеристов в круглосуточном режиме.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения ракетной системы залпового огня RM-70 производства Чехословакии высокоточным барражирующим боеприпасом.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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