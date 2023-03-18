Минобороны показало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом РСЗО RM-70 в зоне СВО
Чехословацкую машину обнаружили расчеты беспилотных летательных аппаратов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения ракетной системы залпового огня RM-70 производства Чехословакии высокоточным барражирующим боеприпасом.
Боевая машина была обнаружена расчетами беспилотников на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. После чего машина была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся расчетами БПЛА.
Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением украинской радиолокационной станции беспилотником ВС РФ. Точный удар беспилотником «Ланцет» пришелся по вражеской РЛС.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов