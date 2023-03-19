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Большунов выиграл скиатлон на чемпионате по лыжным гонкам в Тюмени

Анастасия Бобылева
12:16 19.03.2023
Сергей Устюгов шел на равных со спортсменом, но упал на последнем круге.
Большунов выиграл скиатлон на чемпионате по лыжным гонкам в Тюмени
© Фото: Иван Михайлов, РИА Новости
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Российский спортсмен и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам. Чемпионат проводится в Тюмени и закончится 26 марта.

Второе место досталось Сергею Устюгову, а третье - Ивану Якимушкину. Как сообщает РИА Новости, Устюгов изначально шел на равных с Большуновым, однако упал на повороте на последнем круге.

В прошлом году Большунов взял золото на чемпионате России в Сыктывкаре. За 1 час и 14 минут он преодолел дистанцию в 30 километров.

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