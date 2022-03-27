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Большунов и Непряева взяли золото скиатлона на чемпионате России

Ян Брацкий
16:45 27.03.2022
На минувших Олимпийских играх в Пекине, которые состоялись в феврале, Большунов и Непряева стали чемпионами.
Большунов и Непряева взяли золото скиатлона на чемпионате России
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева одержали победы в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре. Большунов дистанцию в 30 километров преодолел за 1 час 14 минут и 59,4 секунды.

Места на подиуме с ним разделили Илья Семиков (+20,6) и Станислав Волженцев (+21), ставшие вторым и третьим соответственно.

Непряева бежала дистанцию вдвое короче и справилась с ней за 42 минуты и 37,5 секунды. Екатерина Смирнова прибежала второй с отставанием в 4,4 секунды, а замкнула тройку призеров в женском заезде Анастасия Рыгалина, отставшая от лидера на 24,3 секунды, пишет РБК.

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