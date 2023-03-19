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Бойцы спецназа отточили боевое слаживание на полигоне в зоне СВО

Валентин Гвоздев
04:15 19.03.2023
Мелочей в подготовке спецподразделения нет. Отработке скрытного передвижения группа уделяет не меньше внимания, чем огневой подготовке.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие подразделений специального назначения отточили скрытное передвижение и огневую подготовку на полигоне. Раз за разом отрабатывая разные сценарии между реальными выходами, отряд нарабатывает такой уровень взаимопонимания, что на задании группа действует, как единое целое.

Сначала командир делит отряд на «тройки». Затем разведчики исчезают в ближайшей посадке. Первым выдвигается головной дозор. Как правило, это самые опытные бойцы подразделения спецназа, среди которых обязательно есть сапер. Двигаться нужно бесшумно, общение только жестами, также нужно постоянно прикрывать друг друга и внимательно смотреть под ноги, подходы к вражеским позициям чаще всего заминированы.

Передвигаться бесшумно в лесополосе довольно сложно. Плотные заросли кустарников усложняют задачу не меньше, чем прошлогодняя листва под ногами. Бойцы держат дистанцию и каждый контролирует свой сектор.

В каждом отряде есть свой штатный оператор беспилотника. Как и на боевом выходе, он, по сути, ведет группу, докладывая обо всем, что видит у нее на пути - будь то вражеская техника, ДРГ или укрепления. По команде командира группа вступает в бой с условным противником и выбивает его из укрытий.

© ТРК «ЗВЕЗДА»

Неотъемлемая часть боевой подготовки – работа с оружием. В отряде у каждого бойца оно свое, в зависимости от задач. Снайпер на задании действует отдельно от основной группы, чаще всего в его обязанности входит наблюдение или прикрытие группы на открытом участке. Находиться в неподвижном состоянии иногда приходится часами, поэтому и оружие он подгоняет под себя таким образом, чтобы можно было молниеносно среагировать на любую ситуацию.

Тренировки бойцов спецназа, как шутят они сами, проходят не на отдыхе, а вместо него. Зато группа всегда находится в идеальной физической форме. Очередная боевая задача может прийти в любой момент, и спецназ всегда готов ее выполнить.

Ранее командир спецназа Леший в одиночку «отбил» раненого бойца у националистов. Стрелок-наводчик Гром получил ранение, когда группа наткнулась на засаду украинских боевиков.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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