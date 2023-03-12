Командир спецназа Леший в одиночку «отбил» раненого бойца у националистов

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Командир группы спецназа Леший в одиночку «отбил» у украинских националистов раненого на поле боя бойца. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал сам спасенный стрелок-разведчик с позывным Гром.

Подразделение спецназа после очередного выхода нарвалось на засаду. Гром получил ранение и не смог продолжить бой.

«Мой командир просто встал в полный рост в поле и фактически прикрыл мой отход. Стрелял, выстрелял два магазина, уложил противника наземь, и дал мне возможность уйти», - рассказал он.

Леший находится в зоне специальной военной операции с первых дней. Офицер награжден двумя орденами Мужества. Первый он получил за лихой бросок на противоположный берег Северского Донца, когда нужно было навести переправу для наступления на Лисичанск. Второго ордена спецназовец удостоен за уничтожение целого отряда иностранных наемников в лесах под Кременной.

Ранее Минобороны России рассказали о подвиге прапорщика Магомеда Баширова. Он предотвратил диверсию в тылу российских войск, а также спас раненых бойцов.