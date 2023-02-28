Марочко: украинских мобилизованных массово свозят в Купянск без подготовки

Многие из них конфликтуют с командирами из-за того, что их не научили обращаться с оружием.

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Неподготовленных украинских мобилизованных стали массово свозить в Купянск Харьковской области. Там их расселяют по домам мирных жителей. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Отмечено прибытие порядка 700 мобилизованных украинских военнослужащих которых расквартировывают на гражданских объектах и в домах мирных граждан», - поделился он в своем Telegram-канале.

По его словам, мобилизованных возмутило то, что им не дали возможность пройти спецподготовку и научиться обращаться с оружием. На этой почве у многих их них возникли конфликты с непосредственными командирами.

Ранее Марочко заявил, что иностранные наемники отказываются жить в окопах боевиков, требуя «нормальных» бытовых условий. Об этом стало известно, когда по направлению из Купянско в Сватово и обратно стали регулярно курсировать микроавтобусы с наемниками.