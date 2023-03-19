Helsingin sanomat: пятеро из восьми финнов получили ранения на Украине

Пять финских наемников получили осколочные ранения, а также сотрясения мозга и растяжения лодыжек во время эвакуации.

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По информации финских СМИ, несколько наемников получили ранения, принимая участие в боях на стороне киевского режима.

Так, крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat сообщает, что при эвакуации наемников, «попавших под огонь с закрытых позиций, попала и сама финская группировка, пятеро из которой были ранены».

«В пятницу группа финских бойцов должна была вернуться с задания на юге Украины. Пятеро из восьми финнов получили ранения. Они получили осколочные ранения, сотрясения мозга и растяжения лодыжек, когда бежали в укрытие», - написала газета.

Со ссылкой на председателя финской организации сообщается, что трое человек до сих пор лечатся в больнице, двоих выписали после обследования.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что военнослужащие Украины устроили перестрелку между своими подразделениями в Артемовске.

Он сказал, что это произошло на западной окраине города. Был зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатометов. Тогда, 2 марта, он отмечал, что в данном районе нет российских войск и там находятся только украинские боевики и наемники.