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В Донбассе погиб 22-летний гражданин Франции Андреас Галлоцци. Об этом сообщает Le Figaro. По данным издания, мужчина воевал в интернациональном легионе украинских боевиков.

Отмечается, что наемник погиб под Сватово еще 16 февраля. Его тело должны доставить во Францию в ближайшие дни.

Напомним, недавно стало известно, что российские военные ликвидировали одного из главарей националистического движения «Правый сектор»* Дмитрия Коцюбайло. Он уничтожили под Артемовском.

Накануне на его похороны пришла финский премьер-министр Санна Марин. Вместе с ней на церемонии прощания присутствовал глава киевского режима Владимир Зеленский.

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.