В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NYT: авиакомпании США требуют заставить конкурентов летать по длинным маршрутам

Анастасия Бобылева
09:11 18.03.2023
Сейчас американские компании терпят убытки из-за того, что им не разрешено летать через Россию, в то время как их иностранные конкуренты перевозят пассажиров быстрее и дешевле.
NYT: авиакомпании США требуют заставить конкурентов летать по длинным маршрутам
© Фото: Pius Koller, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Американские авиакомпании призвали Белый дом и конгресс запретить иностранным конкурентам летать через российское воздушное пространство. Как пишет газета New York Times, компании, не имеющие возможность летать над Россией, терпят убытки, так как конкуренты перевозят пассажиров за более низкую цену.

Сейчас у других компаний, в числе которых Air India, Emirates и China Eastern Airlines, есть «несправедливое преимущество» над американскими перевозчиками. Их ежегодная потеря доли рынка оценивается в два миллиарда долларов.

Поэтому авиакомпании США потребовали убрать это преимущество, заставив другие компании отправлять свои самолеты по тем же маршрутам, что и американские перевозчики. По мнению пресс-секретаря Airlines for America Марли Кольер, администрация президента США Джо Байдена должна принять соответствующие меры. Она предложила ввести ограничения, чтобы перевозчики, имеющие возможность летать над Россией, не получали доступа к аэропортам США.

Ранее в США назвали незаконными ограничения полетов над Черным морем. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен игнорировать эти ограничения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:54 Армия
Видео
МО РФ: российские бойцы уничтожили две украинские ДРГ в районе Розовки и Новоселовского
07:20 Армия
Видео
Российские военные показали кадры спасенных икон из разрушенного украинскими боевиками храма в ЛНР
07:18 В стране и мире
В российском посольстве сравнили позицию США по МУС с шизофренией
03:39 В стране и мире
РФ пригласит на неформальное заседание СБ ООН омбудсмена ДНР Морозову
03:08 В стране и мире
В центре Москвы загорелся храм Петра и Павла
Популярное
112: состояние фигуриста Костомарова немного улучшилось
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
«КП»: Костомаров после операции испытывает боли и кричит на близких
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.