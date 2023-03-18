NYT: авиакомпании США требуют заставить конкурентов летать по длинным маршрутам

Сейчас американские компании терпят убытки из-за того, что им не разрешено летать через Россию, в то время как их иностранные конкуренты перевозят пассажиров быстрее и дешевле.

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Американские авиакомпании призвали Белый дом и конгресс запретить иностранным конкурентам летать через российское воздушное пространство. Как пишет газета New York Times, компании, не имеющие возможность летать над Россией, терпят убытки, так как конкуренты перевозят пассажиров за более низкую цену.

Сейчас у других компаний, в числе которых Air India, Emirates и China Eastern Airlines, есть «несправедливое преимущество» над американскими перевозчиками. Их ежегодная потеря доли рынка оценивается в два миллиарда долларов.

Поэтому авиакомпании США потребовали убрать это преимущество, заставив другие компании отправлять свои самолеты по тем же маршрутам, что и американские перевозчики. По мнению пресс-секретаря Airlines for America Марли Кольер, администрация президента США Джо Байдена должна принять соответствующие меры. Она предложила ввести ограничения, чтобы перевозчики, имеющие возможность летать над Россией, не получали доступа к аэропортам США.

Ранее в США назвали незаконными ограничения полетов над Черным морем. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен игнорировать эти ограничения.