В США назвали незаконными ограничения полетов над Черным морем

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США не собираются соблюдать требования России о временном ограничении полетов над Черным морем. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, назвав российские ограничения незаконными и заявив, что воздушные средства Штатов продолжат летать в данной зоне.

«Они могут говорить, что хотят... по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», - заявил Кирби.

Напомним, во вторник, 14 марта, Министерство обороны РФ сообщило, что американский беспилотник MQ-9 рухнул в акватории Черного моря. БПЛА нарушил границы, введенные Россией в рамках проведения СВО. Для определения нарушителя в воздух были подняты российские истребители, но они не применяли вооружение против беспилотника.