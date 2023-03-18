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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4

Елизавета Потейчук
08:34 18.03.2023
Эпицентр землетрясения находился в 260 километрах юго-восточнее Душанбе.
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
© Фото: Sergei Jukov, Russian Look, Globallookpress
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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4. Как проинформировала пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны Умеда Юсуфи, эпицентр подземного толчка располагался в 260 километрах юго-восточнее Душанбе. В самой столице республики магнитуда землетрясения находилась на уровне 2.

«Землетрясение магнитудой 4 произошло в субботу на территории Таджикистана в 05.01 (03.01 по столичному времени. - Прим. ред.)», - сказала Юсуфи в беседе с РИА Новости.

Отмечено, что жертв и разрушений не зафиксировано.

Ранее крупное землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи у берегов Явы в Индонезии вечером в пятницу, 17 марта. Эпицентр подземных толчков находился на 10-километровой глубине в море у берегов Явы.

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