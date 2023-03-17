Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у острова Ява в Индонезии

© Фото: Bayu Novanta, XinHua, Globallookpress

Крупное землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи у берегов Явы в Индонезии вечером в пятницу, 17 марта. Как сообщает агентство ANTARA, очаг подземных толчков находился на 10-километровой глубине в море в 126 километрах от острова.

Ближе всего к эпицентру землетрясения оказался город Джокьякарта.

«Землетрясение произошло в 19.05 по местному времени и чувствовалось сильнее всего в районе Кулонпрого в Особом округе Джокьякарта», - приводит агентство данные Национального агентства Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике.

Информация о возможных последствиях землетрясения не поступала.

Город Джокьякарта находится в сейсмоопасной зоне, самое крупное землетрясение - магнитудой 6,4 - здесь произошло в мае 2006 года, когда под завалами погибли более 4 000 человек. В 2014 году из-за извержения вулкана Келуд на востоке Явы погибли шесть человек.