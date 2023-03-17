В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у острова Ява в Индонезии

Ирина Елагина
17:11 17.03.2023
Эпицентр подземных толчков находился на 10-километровой глубине в море у берегов Явы.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у острова Ява в Индонезии
© Фото: Bayu Novanta, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Крупное землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи у берегов Явы в Индонезии вечером в пятницу, 17 марта. Как сообщает агентство ANTARA, очаг подземных толчков находился на 10-километровой глубине в море в 126 километрах от острова.

Ближе всего к эпицентру землетрясения оказался город Джокьякарта.

«Землетрясение произошло в 19.05 по местному времени и чувствовалось сильнее всего в районе Кулонпрого в Особом округе Джокьякарта», - приводит агентство данные Национального агентства Индонезии по метеорологии, климатологии и геофизике.

Информация о возможных последствиях землетрясения не поступала.
Город Джокьякарта находится в сейсмоопасной зоне, самое крупное землетрясение - магнитудой 6,4 - здесь произошло в мае 2006 года, когда под завалами погибли более 4 000 человек. В 2014 году из-за извержения вулкана Келуд на востоке Явы погибли шесть человек.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:33 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер
17:15 Армия
Видео
МО РФ: у Каховского водохранилища уничтожена украинская ДРГ
17:07 В стране и мире
В Кремле рассказали, какие документы подпишут лидеры РФ и КНР на переговорах в Москве
15:41 В стране и мире
Видео
Мишустин: жители осажденного Сталинграда будут приравнены к категории ветеранов ВОВ
15:28 В стране и мире
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5%
Популярное
112: состояние фигуриста Костомарова немного улучшилось
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
«КП»: Костомаров после операции испытывает боли и кричит на близких
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.