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ЕК планирует проводить мероприятия «для привлечения» интереса к политике ЕС в Латвии

Анастасия Бобылева
08:10 01.03.2023
Также целью мероприятий является повышение внимания СМИ к деятельности Евросоюза.
ЕК планирует проводить мероприятия «для привлечения» интереса к политике ЕС в Латвии
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Представительство Еврокомиссии в Латвии ищет подрядчика, который поможет организовать коммуникационные мероприятия с целью повышения интереса к политике Евросоюза у граждан и СМИ.

«Цель подобных мероприятий заключается в повышении общественного внимания, активизации дискуссии и консультаций в Латвии по основным политическим и стратегическим вопросам повестки дня ЕС, а также в получении обратной связи», - цитирует соответствующий документ RT.

В числе мероприятий будут семинары для представителей прессы, телевизионные трансляции, реклама в СМИ и социальных сетях и другие кампании. ЕК планирует повысить осведомленность о деятельности Евросоюза среди широкой общественности и добиться увеличения посещаемости мероприятий.

На эти задачи Еврокомиссия выделила €800 тысяч.

Ранее ЕС опубликовал десятый пакет санкций против Москвы. Он включил в него несколько российских банков, всего ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лица.

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