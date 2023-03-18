Опубликованы кадры стрельбы из ПЗРК «Игла» под Угледаром

Вес одного ПЗРК составляет 17 килограмм. Он поражает цели на расстоянии от 500 до 3500 метров.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Под Угледаром зенитчики морской пехоты Тихоокеанского флота обеспечили прикрытие с воздуха наступающих подразделений и мест дислокации. Ежедневно с переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла» они выдвигались туда, где по данным разведки могли появиться беспилотники противника.

ПЗРК «Игла» способен поражать воздушные цели на дальностях от 500 до 3500 метров. Морпех-зенитчик с позывным «Бэтэр» рассказал, как год назад в ЛНР ему удалось сбить украинский разведывательный БПЛА «Фурия», который летал над позициями российских войск.

«Сбивали фурию, прятались в лесополосе, чтоб нас не обнаружили, были близко к передку. Обнаружили ее сквозь ветки - она пролетела. Доложили в штаб. Сказали, что не наша - и открыли по ней огонь. Сбили и после этого даже связь стала лучше», - рассказал позывной «Бэтэр», стрелок-зенитчик подразделения морской пехоты ТОФ.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения целей из «Гиацинтов» в зоне СВО. Артиллеристы уничтожили украинскую бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов и укрепленные позиции противника в зоне СВО.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.