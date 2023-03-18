Армия Армия Армия

Опубликованы кадры стрельбы из ПЗРК «Игла» под Угледаром

Павел Кутаренко
06:45 18.03.2023
Вес одного ПЗРК составляет 17 килограмм. Он поражает цели на расстоянии от 500 до 3500 метров.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Под Угледаром зенитчики морской пехоты Тихоокеанского флота обеспечили прикрытие с воздуха наступающих подразделений и мест дислокации. Ежедневно с переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла» они выдвигались туда, где по данным разведки могли появиться беспилотники противника.

ПЗРК «Игла» способен поражать воздушные цели на дальностях от 500 до 3500 метров. Морпех-зенитчик с позывным «Бэтэр» рассказал, как год назад в ЛНР ему удалось сбить украинский разведывательный БПЛА «Фурия», который летал над позициями российских войск.

«Сбивали фурию, прятались в лесополосе, чтоб нас не обнаружили, были близко к передку. Обнаружили ее сквозь ветки - она пролетела. Доложили в штаб. Сказали, что не наша - и открыли по ней огонь. Сбили и после этого даже связь стала лучше», - рассказал позывной «Бэтэр», стрелок-зенитчик подразделения морской пехоты ТОФ.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения целей из «Гиацинтов» в зоне СВО. Артиллеристы уничтожили украинскую бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов и укрепленные позиции противника в зоне СВО.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:48 В стране и мире
Вучич увидел в решении МУС запугивание сотрудничающих с РФ стран
18:33 В стране и мире
Видео
Хуснуллин объявил о строительстве автокольца вокруг Азовского моря
17:33 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер
17:15 Армия
Видео
МО РФ: у Каховского водохранилища уничтожена украинская ДРГ
17:07 В стране и мире
В Кремле рассказали, какие документы подпишут лидеры РФ и КНР на переговорах в Москве
Популярное
112: состояние фигуриста Костомарова немного улучшилось
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
«КП»: Костомаров после операции испытывает боли и кричит на близких
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.