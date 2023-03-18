Российские военные показали кадры спасенных икон из разрушенного украинскими боевиками храма в ЛНР

Считается, что попасть к случайному человеку такие реликвии в руки не могут. В том, что они оказались спасены именно нашими бойцами, отец Петр увидел руку проведения.

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Российские военные спасли и вывезли из разрушенного украинскими боевиками храма в Верхнекаменске ЛНР семисвечник, литургийный набор и полтора десятка икон. Операцию по спасению священных реликвий проводили под обстрелом противника.

«Вы сохранили главную святыню храма, это потир, в котором осуществляется таинство главное. Это обязательно надо вернуть в церковь», - протоиерей Петр Влащенко, настоятель Храма Вознесения Господня.

Если перевести на военный язык, то эти святыни для храма, как боевое знамя для части. Пока не утрачены они, храм будет жить.

Вместе со святынями бойцы вынесли из-под обстрела полтора десятка икон. Храм в Верхнекаменке был освящен всего два года назад. Боевики киевского режима неоднократно подвергали его обстрелам, сейчас он разрушен. Однако в том, что храм будет восстановлен, здесь никто не сомневается.

Семисвечник и литургийный набор из разрушенного украинскими националистами храма бойцы второго армейского корпуса спасли, отмыли от грязи и копоти и сохранили. Касаться этих предметов должен лишь священнослужитель. Теперь эти реликвии будут возвращены митрополиту Северодонецкому.

«Вижу и немного удивляюсь, потому что разное на большой земле говорят о том, как воюют и какие войны и что они из себя представляют. А я тут вижу, что люди верующие и Бога любят, и бога боятся. Свидетельство того, что был сохранен этот инвентарь из храма. Ведь неверующий человек этого бы не взял. Ему было бы все равно. Валяются вот эти предметы. А они сохранили это все», - добавил протоиерей Петр Влащенко.

У бойцов есть молельная комната. В ней всегда следят за тем, чтобы в лампадах всегда было масло. Бойцы приходят сюда каждый день, чтобы помолиться до или после выполнения боевых задач. Теперь нашим военнослужащим будет помогать еще одна икона - Отец Петр привез в подарок бригаде образ Георгия Победоносца.

Летом прошлого года украинские боевики умышленно подожгли православный скит в Святогорске. «Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей», - подчеркнул Игорь Конашенков.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.