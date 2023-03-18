В центре Москвы загорелся храм Петра и Павла

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В Москве загорелся реставрируемый храм. Экстренные службы сообщили, что в центре Москвы случился пожар в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пожарных, на площади десяти квадратных метров загорелись строительные леса.

«Пожар произошел в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе. Горят строительные леса на площади 10 квадратных метров», - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что в данном храме под слоем красок и старых газет была обнаружена фреска времен Петра I - основателя данного храма. Уникальная роспись датируется XVIII веком.

Сама церковь была построена по приказу и собственноручным чертежам Петра I. За долгую историю она перенесла пожары, подтопления, а в советские годы и вовсе не использовалась по назначению. Тем не менее, старинная живопись сохранилась.