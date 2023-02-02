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В храме Петра и Павла в Москве обнаружили роспись времен Петра I

Дарья Сенникова
Анастасия Бобылева
14:06 02.02.2023
Храм пережил пожары и подтопления, фрески подкрашивались, а в советское время заклеивались газетами. Теперь задача реставраторов - восстановить оригинальные изображения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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При проведении ремонтных работ в московском храме Святых Апостолов Петра и Павла реставраторы обнаружили уникальную роспись. Под слоем краски и старых газет сохранилась оригинальная фреска, которая датируется XVIII веком.

Этот храм на Басманной улице был построен по приказу и собственноручным чертежам Петра I. За долгую историю он перенес пожары, подтопления, а в советские годы и вовсе не использовался по назначению. Тем не менее, старинная живопись сохранилась.

Из века в век мастера грубо перерисовывали Божественный облик, не заботясь о деталях. Каждый раз новый слой краски просто накладывали поверх другого, не догадываясь о ценности оригинала.

Церкви и храмы в то время расписывали на один манер. Но авторы этой фрески Храма Святых Апостолов Петра и Павла на Басманной улице создали шедевр. Архитекторы нашли его во время реконструкции среди старых слоев краски.

«Мы видим стилистически живопись XVIII века. Это барокко. Характерные херувимы, силы небесные. Подбородок в ракусе. Они такие волоокие, это типичное барокко», - рассказал Кирилл Филатов, художник-реставратор высшей квалификации.

Работы по раскрытию фрески еще продолжаются. Библейских сюжетов в храме порядка 40. Кто именно из художников трудился над ними, неизвестно, подписей здесь нет. Мастера обследовали стены сантиметр за сантиметром. Очищая тонкими шпателями слои краски и лака, а иногда даже используя губки.

Изображения отмывают от копоти свечей, а где-то смачивают фрагменты наклеенных на стены еще в советское время газет, которыми заклеивали живопись, пытаясь превратить церковные интерьеры в светские. Задача современных реставраторов, как говорят они сами, по возможности ничего не менять, а лишь восстановить утраченные фрагменты фресок.

Подробнее о процессе реставрации и об истории найденных фресок смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Дарьи Сенниковой.

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