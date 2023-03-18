Украинский пленный рассказал, как проходила его подготовка в Британии

Пленный отметил, что среди военных инструкторов также были специалисты из Шотландии и Дании.

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Захваченный в плен украинский боевик рассказал «Звезде» о своей подготовке в Британии перед отправкой в зону боевых действий.

«После мобилизации я проходил подготовку в Британии 35 дней. После я приехал в Житомир, дальше мы там тоже делали определенную подготовку. После Житомира мы приехали в Лиман», - рассказал пленный.

Кроме того он отметил, что среди инструкторов были не только британцы, но и специалисты из Шотландии и Дании.

Украинский боевик был взят в плен героическим поступком российского командира штурмовой группы Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт украинских боевиков. Боец в одиночку уничтожил пятерых противников и взял троих в плен.