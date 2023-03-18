В стране и мире Командир штурмовой роты «Батя» рассказал о характере Александра Мальцева Игнат Далакян По словам «Бати», Александр Мальцев пользовался авторитетом у военнослужащих. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Командир российской штурмовой роты с позывным «Батя» рассказал «Звезде», каким человеком был командир штурмовой группы Александр Мальцев, в одиночку захвативший вражеский опорный пункт. «Нормальный друг, товарищ, солдат. Знает, что тяжко будет, но идет и ребят ведет за собой. Авторитетный пацан. Авторитетом пользовался всегда. Он ко мне пришел в штурм с 6 роты с пехоты, но и там он пользовался авторитетом. Ну, красава, одним словом. Русский солдат, какой и должен быть», - рассказал «Батя». Ранее командир штурмовой роты, где выполнял боевые задачи Александр Мальцев, рассказал о подвиге российского военнослужащего, который в одиночку сумел захватить опорный пункт украинских националистов. Экспертное мнение и аналитика