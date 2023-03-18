Литва подарила Украине свыше 100 конфискованных у контрабандистов машин

Литва избавилась от машин, которые из-за длительного оформления стояли без движения на штрафстоянке.

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Таможенные службы Литвы отправила на Украину более 100 машин, которые пытались контрабандным путем ввести на территорию страны. О результатах акции «Железная реинкарнация» радиостанции LRT рассказал один из участников проекта Реналдас Габартас.

Как сообщает 360tv, проект работает с мая 2022 года. Литовские таможенники нередко задерживают товары и транспортные средства, полагая, что они незаконно пересекают госграницу.

Участник проекта подчеркнул, что машины приходится ремонтировать, так как они долго стоят на штафстоянке и ломаются в ожидании завершения юридических процедур.

Ранее сообщалось, что Литва закрыла границы для россиян, кроме исключительных случаев.