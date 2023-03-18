МО РФ: на Краснолиманском направлении уничтожено более сотни украинских боевиков и гаубица

Подразделения противника поражены в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик.

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На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки войск «Центр» уничтожили свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходную гаубицу «Гвоздика». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Подразделения противника были поражены районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в Луганской Нордной Республике, а также в районах Ямполовки и Григоровки Донецкой народной республики.

За все время проведения специальной военной операции российские войска уничтожили уже 4 481 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8 996 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее расчеты беспилотников на Краснолиманском направлении выявили разведгруппу 81-й аэромобильной бригады украинских боевиков. После этого экипажи танков Т-90М «Прорыв» атаковали противника осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов