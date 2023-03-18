МО: авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 89 подразделений боевиков

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Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, Вооруженные силы России также поразили пункт управления 110-й механизированной бригады украинской армии в районе населенного пункта Тоненькое ДНР.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что российские войска уничтожили украинскую группу диверсантов у Каховского водохранилища. Кроме того, российскими силовиками был пресечен террористический акт против жителей Запоржской области.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.