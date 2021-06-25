В Москве спасли тонувшего в Шибаевском пруду мужчину

Московские спасатели вытащили мужчину, тонущего в Шибаевском пруду на юго-востоке столицы. Пострадавшему была оказана первая помощь, от госпитализации он отказался. После этого мужчину передали полиции для профилактической беседы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

«Днем 25 июня спасатели поисково-спасательной станции "Кузьминки" заметили на акватории пруда человека, зовущего на помощь и периодически уходящего под воду. В 30 метрах от берега, выбившегося из сил и нахлебавшегося воды, пловца подняли на катер и доставили на поисково-спасательную станцию», - сообщил собеседник агентства РИА Новости.

В мае в пруду на улице Мельникайте в Тюмени обнаружили автомобиль с человеческими останками. По факту обнаружения погибшего человека был проведен ряд мер по установлению его личности.