Вучич заявил, что помнит и ценит помощь России и лично Путина

Александр Вучич рассказал, что Запад требует от Сербии поддержки антроссийских санкций, но он занимает твердую позицию по этому вопросу.

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Сербия помнит и ценит поддержку со стороны России и занимает принципиальную позицию во вопросу антироссийских санкций. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения и привел пример, когда Россия в 2015 году заблокировала в Совбезе ООН британский проект, признающей расстрелы 1995 года в резолюции по Сребренице геноцидом.

«Я не забуду 2015 год, когда лично звонил президенту Путину и просил его помочь нам в ООН, и он это сделал. Поэтому сейчас на нас нет клейма народа, совершившего геноцид», - напомнил Вучич.

При этом сербский лидер не смог дать однозначный ответ на вопрос, можно ли считать, что тема поддержки Белградом санкций в отношении России закрыта.

«Вопрос актуален, я не могу дать клятву по этому вопросу», - заявил Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что его «позиция по определенному вопросу намного крепче и тверже, чем клятвы всех, кто их меняет утром и вечером по два раза».

Ранее сообщалось, что власти Сербии находятся под прессингом западным политиков, которые не скрывают своего участия в украинском конфликте и требуют от Вучича не выделяться и «вести себя как надо».