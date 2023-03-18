Украинцев в Японии назвали грабителями за их отказ платить за учебу

Сообщается, что председатель данной языковой школы принес извинения за свои слова.

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Украинские учащиеся языковой школы в Японии отказались платить за свое обучение. Как результат - глава школы назвал таких учеников грабителями и «беженцами-аристократами».

Сообщается, что некоторые из украинцев отказались платить за свое обучение, заявив, что от них требуют оплату за период названный бесплатным. Информацию приводит местное СМИ.

«Некоторые из украинских студентов высказали возражения против платы за обучение в языковой школе и заявили, что школа потребовала плату за период, который, как им изначально сообщили, был бесплатным», - информирует газета.

Вместе с тем сказано, что председатель данной языковой школы принес извинения за свои слова. А местные власти, где находится школа, - префектура Гумма - дали рекомендации улучшить систему управления.

Ранее беженцам, находящимся в Швейцарии, власти некоторых кантонов начали выдавать предписания продавать свои автомобили. Как отмечается, эта инициатива заключается в необходимости беженцам продать транспортное средство, чтобы не остаться без швейцарского социального пособия.

В настоящее время только в одном Люцерне официально зарегистрирован 141 украинский беженец, имеющий транспортное средство. Из них социальную помощь в феврале получили 132 человека.