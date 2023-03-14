Небензя сообщил, что ФРГ, Дания и Швеция отказались сотрудничать по расследованию теракта на «Северных потоках»

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Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с Генеральной прокуратурой и ФСБ России по вопросам расследования диверсий на ветках трубопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Об этом сообщил в своем письме постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Датские, немецкие и шведские власти отказались предоставить юридическую помощь, запрошенную Генпрокуратурой РФ и ФСБ», - говорится в письме, которое адресовано Генсеку ООН, а также представителям СБ и ГА организации.

Сообщается, что Дания и Швеция заявили, что, удовлетворив запросы РФ, подвергнут опасности безопасность, а Германия сослалась на «возможный ущерб интересам страны». В письме также указано, что Россия призвала членов Совета Безопасности ООН поддержать и стать соавторами резолюции по расследованию диверсии.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в ООН распространили копию переписки с Германией, Данией и Швецией о расследовании взрывов на газопроводах. Данные документы служат доказательством того, что утверждения представителей этих трех стран не соответствуют действительности.