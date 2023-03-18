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Военно-морское учение РФ, КНР и Китая завершилось в акватории Аравийского моря

13:35 18.03.2023
Россию на учении представлял отряд кораблей Северного флота (СФ) в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Трехстороннее военно-морское учение с участием боевых кораблей и судов обеспечения Военно-Морского Флота России, ВМС Народно-освободительной армии Китая и Военно-морских сил Ирана завершилось в районе порта Чахбехар в акватории Аравийского моря.

Участники учения с 16 по 17 марта отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей в назначенном районе, а также совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Стороны выполнили артиллерийские стрельбы днем по морской цели, а в ночное время огнем артиллерии поразили воздушные цели, имитирующие средства воздушного нападения условного противника. Кроме того, они провели тренировку по освобождению захваченного судна с заложниками, оказанию помощи кораблю, терпящему крушение.

Россию на учении представлял отряд кораблей Северного флота (СФ) в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама». С китайской стороны был задействован эскадренный миноносец «Нанжинг», а от ВМС Ирана - фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор», ракетный катер «Тондар», малый ракетный корабль «Зерех», судно снабжения «Сиржан», транспортное судно «Шахид Назери», а также другие корабли и суда.

Фрегат «Адмирал Горшков» по окончании морской части учения совершил деловой заход в порт Чахбехар в Иране для подведения итогов совместной работы в море и пополнения запасов пресной воды и продовольствия.

Напомним, Россия, КНР и Иран приступили к совместным военно-морским учениям «Морской пояс безопасности - 2023» 15 марта.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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