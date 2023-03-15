В Аравийском море начались военно-морские учения России, Китая и Ирана

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Россия, КНР и Иран приступили к совместным военно-морским учениям, сообщает Министерство обороны РФ. Они называются «Морской пояс безопасности - 2023», начинаются сегодня и продлятся несколько дней.

«В акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трехстороннее военно-морское учение “Морской пояс безопасности - 2023” с участием Военно-морского флота Российской Федерации, военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая и военно-морских сил Исламской Республики Иран», - говорится в сообщении военного ведомства.

С российской стороны участвует отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Со стороны Китая и Ирана примут участие эскадренный миноносец «Нанжинг», фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор».

В ходе морского этапа, который запланирован на 16 и 17 марта, участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование. Также состоятся артиллерийские стрельбы как в дневное, так и в ночное время суток. Моряки отработают оказание помощи терпящим бедствие на воде кораблям, состоится тренировка по освобождению захваченного судна.

В феврале в Индийском океане проходили вторые совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.