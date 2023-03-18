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В Сочи задержали сыроеда Максима Лютого по подозрению в истязании младенца

Елизавета Потейчук
13:20 18.03.2023
Мужчина три раза забирал у матери младенца и сутки не кормил его, отмечает следствие.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Радикальный сыроед, блогер Максим Лютый задержан в Соччи по подозрению в истязании младенца. Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело.

По данным следствия, мужчина три раза забирал у матери младенца и сутки не кормил его. Когда самочувствие ребенка ухудшилось, Лютый отвез его в больницу, но оказалось поздно. До этого СК России сообщил о задержании в Сочи матери младенца. 

Напомним, Максим Лютый известен как радикальный сыроед. Мужчина и его супруга также исповедуют и праноедение - «питание» энергией солнца и воздуха. Предполагается, что такую систему питания блогер пытался привить и малышу, из-за чего тот скончался.

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