В Сочи задержали сыроеда Максима Лютого по подозрению в истязании младенца

Мужчина три раза забирал у матери младенца и сутки не кормил его, отмечает следствие.

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Радикальный сыроед, блогер Максим Лютый задержан в Соччи по подозрению в истязании младенца. Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело.

По данным следствия, мужчина три раза забирал у матери младенца и сутки не кормил его. Когда самочувствие ребенка ухудшилось, Лютый отвез его в больницу, но оказалось поздно. До этого СК России сообщил о задержании в Сочи матери младенца.

Напомним, Максим Лютый известен как радикальный сыроед. Мужчина и его супруга также исповедуют и праноедение - «питание» энергией солнца и воздуха. Предполагается, что такую систему питания блогер пытался привить и малышу, из-за чего тот скончался.