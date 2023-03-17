Минобороны показало кадры уничтожения целей из «Гиацинтов» в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих Западного военного округа, уничтожающих цели противника из буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в зоне проведения спецоперации.

В описании к видеозаписи сказано, что артиллерийские расчеты разрушают укрепления украинских вооруженных формирований, уничтожают технику неприятеля, подавляют огневые средства, наносят удары по складам с боеприпасами.

В видеоролике показано, как наводчик и заряжающий готовятся, как заряжается орудие и производится выстрел. «Гиацинт» бьет почти на 30 километров, накрывая удаленные от линии соприкосновения позиции противника.

Ранее в пресс-центре группировки «Запад» сообщили об отражении атак националистов с двух направлений в Харьковской области. Также украинские боевики попытались контратаковать на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.