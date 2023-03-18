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Экипажи танков Т-80 разгромили украинскую бронетехнику в зоне СВО

11:10 18.03.2023
Экипажи танков Т-80 выдвинулись на передний край обороны украинских боевиков и нанесли мощный огневой удар.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО) на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Танкисты ЗВО в зоне проведения спецоперации оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Корректировка огня производится при помощи беспилотника, камера которого фиксирует попадание.

Так, на одном из направлений в зоне проведения СВО экипажи танков Т-80 выдвинулись на передний край обороны украинских боевиков и нанесли мощный огневой удар. В первую очередь наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника.

Ранее российские танки разгромили огневые точки и бронетехнику украинских боевиков в зоне СВО.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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