Армия Экипажи танков Т-80 разгромили украинскую бронетехнику в зоне СВО Экипажи танков Т-80 выдвинулись на передний край обороны украинских боевиков и нанесли мощный огневой удар. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО) на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Танкисты ЗВО в зоне проведения спецоперации оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Корректировка огня производится при помощи беспилотника, камера которого фиксирует попадание. Так, на одном из направлений в зоне проведения СВО экипажи танков Т-80 выдвинулись на передний край обороны украинских боевиков и нанесли мощный огневой удар. В первую очередь наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника. Ранее российские танки разгромили огневые точки и бронетехнику украинских боевиков в зоне СВО. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика