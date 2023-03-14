Армия Танки Т-72БЗ разгромили огневые точки и бронетехнику украинских боевиков в зоне СВО Танкисты нанесли точечные удары по укрепленным позициям, живой силе и бронетехнике противника в соответствии с полученными при помощи БПЛА целеуказаниями. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72БЗ Южного военного округа в зоне СВО. Они уничтожили огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику украинских боевиков. С поиском, идентификацией и корректировкой целей помогают расчеты БПЛА. Они передают информацию о позициях противника и передвижении его техники. Точечные удары наносятся по огневым точкам украинских боевиков, которые они оборудовали в полуразрушенных зданиях на окраинах населенных пунктов, а также по бронетехнике и живой силе. Кроме этого, танкисты поддерживают действия штурмовых подразделений. Ранее пушки «Гиацинт» уничтожили военные объекты и живую силу украинских боевиков в зоне СВО. Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика